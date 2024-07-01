Türkiye’deki ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Kıbrıs'ta çözüm istemek vatan hainliği değil, cesaret göstermemiz lazım" dedi, "Geçmişte Türkiye'nin soluyla Kıbrıs'ın sağının aynı şeyleri savunduğu bir süreç yaşadık" ifadelerini kullandı.

T-24’ten Cansu Çamlıbel’e konuşan Özgür Özel, “Bu Kıbrıs meselesini Cumhuriyet Halk Partisi'nin konuşmaktan kaçtığı meselelerden biri olmaktan çıkarmak gerekiyor” dedi.

“Kıbrıs meselesinde Türkiye'nin sağıyla Kıbrıs'ın solunun, Türkiye'nin soluyla Kıbrıs'ın sağının aynı şeyleri savunduğu bir süreç yaşandı geçmişte” diyen Özel, “O süreçte Cumhuriyet Halk Partisi, Kıbrıs politikası üretmede yapısal zorluklar yaşadı” şeklinde konuştu.

“Kıbrıs'ta çözüm noktasında atılacak adımlar konusunu hep başkalarına bıraktı, artık böyle bir lüksümüz yok”

Özel, şöyle devam etti:

“1974'te harekatı gerçekleştiren Başbakan Ecevit, CHP'nin genel başkanıydı. Oradan gelen tarihsel bir bağ ve kendisinin Denktaş ile ilişkileri vardı ki biz zaten hiçbirimiz rahmetli Denktaş'a hürmetimizi eksik etmedik, etmeyiz. Ama Kıbrıs'ta çözüm noktasında atılacak adımlar konusunu Cumhuriyet Halk Partisi hep başkalarına bıraktı. Konuşmak, tartışmak, desteklemek yerine izleyen bir pozisyonda kaldı. Bugün artık gelinen noktada böyle bir lüksümüz yok.”

“Kıbrıs’ta çözümü savunmak, Türkiye’nin AB üyeliğini savunmak vatan hainliği değil”

Özel, Kıbrıs’ta bir çözümü savunmanın, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğini savunmanın vatan hainliği gibi nitelendirilebileceği süreçlerin çoktan geride bırakılması gerektiğini vurguladı, “Türkiye, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs'ın hep birlikte Avrupa Birliği'nde yer alabilmesini oturup konuşmamız lazım” ifadelerini kullandı.

“Cesaret göstermek lazım”

“Bu konuda cesaret göstermemiz lazım” diyen Özel, “Bu, Türkiye'nin çıkarlarını terk etmek değil, bu asker çekmek ya da Türkiye'nin tezlerini terk etmek değil. Aksine kalıcı bir çözüm için inisiyatif almaktır. İşte geçen gün Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) genel başkanıyla da genel merkezde bir araya geldik, orada da değerlendirmelerde bulunduk. İlk ziyaretimizi KKTC'ye yaptık biliyorsunuz. Bu ay 18-20 Temmuz arasında da orada olacağız” şeklinde konuştu.