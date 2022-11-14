Kıbrıs Cumhuriyeti Tıbbi Hizmetler müdürü Elisavet Konstantinou'ya göre, Kıbrıs'ta coronavirüsün iki yeni varyantı tespit edildi.

PIK’e konuşan Konstantinidou, yeni varyantların toplumda üstün gelmediğini belirtti.

Konstantinidou, güneyde vatandaşların takviye doza olan ilgisinin azaldığına değinerek, pandeminin bitmediğini ve coronavirüsün tıpkı grip gibi kalacağını yineledi. (PIK)