Kıbrıs’ta 140 bin 111 TC seçmeni

Kıbrıs’ın kuzeyinde 5 yıl önce 106 bin 446 olan Türkiye Cumhuriyeti seçmen sayısı 140 bin 111’e yükseldi.

Anadolu Ajansı’nın yayınladığı verilere göre adadaki TC seçmen sayısında ciddi artış dikkat çekti.

AA’nın derlediğine göre sandık kurulacak 73 ülke ve bu ülkelerdeki seçmen sayısı alfabetik olarak şöyle:

Almanya: 1 milyon 501 bin 152

ABD: 134 bin 246

Arnavutluk: 1416

Avustralya: 53 bin 902

Avusturya: 111 bin 659

Azerbaycan: 11 bin 36

Bahreyn: 1359

Belarus: 643

Belçika: 153 bin 443

Birleşik Arap Emirlikleri: 12 bin 757

Bosna Hersek: 2 bin 946

Brezilya : 581

Bulgaristan: 6 bin 391

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı: 127 bin 281

Cezayir: 2 bin 280

Çek Cumhuriyeti: 3 bin 18

Çin: 4 bin 337

Danimarka: 36 bin 725

Estonya: 776

Fas: 685

Finlandiya: 6 bin 791

Fransa: 397 bin 086

Güney Afrika: 1561

Gürcistan: 2 bin 306

Hollanda: 286 bin 753

Irak: 5 bin 738

İran: 1592

İrlanda: 6 bin 770

İspanya: 7 bin 430

İsrail: 5 bin 088

İsveç: 42 bin 773

İsviçre: 105 bin 820

İtalya: 20 bin 148

Japonya: 5 bin 672

Kanada: 40 bin 418

Karadağ: 1704

Katar: 10 bin 868

Kazakistan: 6 bin 101

Kırgız Cumhuriyeti: 3 bin 118

Kore: 866

Kosova: 2 bin 192

Kuveyt: 4 bin 725

KKTC: 140 bin 111

Kuzey Makedonya: 4 bin 107

Libya: 1132

Litvanya: 795

Lübnan: 8 bin 325

Lüksemburg: 1507

Macaristan: 3 bin 887

Malezya: 711

Malta: 2 bin 808

Mısır: 2 bin 327

Moldova: 861

Nijerya: 584

Norveç: 10 bin 391

Özbekistan: 3 bin 182

Pakistan: 1233

Polonya: 10 bin 457

Portekiz: 1484

Romanya: 10 bin 172

Rusya: 14 bin 357

Sırbistan: 2 bin 311

Singapur: 1020

Slovak Cumhuriyeti: 642

Suudi Arabistan: 23 bin 005

Tanzanya: 865

Tayland: 1278

Türkmenistan: 635

Ukrayna: 2 bin 608

Umman Sultanlığı: 1395

Ürdün: 3 bin 030

Yeni Zelanda: 1115

Yunanistan: 11 bin 714

Seçmenler 9 Mayıs’a kadar 13 gün boyunca oy kullanabilecek