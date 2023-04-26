Kıbrıs’ta 140 bin 111 TC seçmeni
Kıbrıs’ın kuzeyinde 5 yıl önce 106 bin 446 olan Türkiye Cumhuriyeti seçmen sayısı 140 bin 111’e yükseldi.
Kıbrıs’ın kuzeyinde 5 yıl önce 106 bin 446 olan Türkiye Cumhuriyeti seçmen sayısı 140 bin 111’e yükseldi.
Anadolu Ajansı’nın yayınladığı verilere göre adadaki TC seçmen sayısında ciddi artış dikkat çekti.
AA’nın derlediğine göre sandık kurulacak 73 ülke ve bu ülkelerdeki seçmen sayısı alfabetik olarak şöyle:
Almanya: 1 milyon 501 bin 152
ABD: 134 bin 246
Arnavutluk: 1416
Avustralya: 53 bin 902
Avusturya: 111 bin 659
Azerbaycan: 11 bin 36
Bahreyn: 1359
Belarus: 643
Belçika: 153 bin 443
Birleşik Arap Emirlikleri: 12 bin 757
Bosna Hersek: 2 bin 946
Brezilya : 581
Bulgaristan: 6 bin 391
Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı: 127 bin 281
Cezayir: 2 bin 280
Çek Cumhuriyeti: 3 bin 18
Çin: 4 bin 337
Danimarka: 36 bin 725
Estonya: 776
Fas: 685
Finlandiya: 6 bin 791
Fransa: 397 bin 086
Güney Afrika: 1561
Gürcistan: 2 bin 306
Hollanda: 286 bin 753
Irak: 5 bin 738
İran: 1592
İrlanda: 6 bin 770
İspanya: 7 bin 430
İsrail: 5 bin 088
İsveç: 42 bin 773
İsviçre: 105 bin 820
İtalya: 20 bin 148
Japonya: 5 bin 672
Kanada: 40 bin 418
Karadağ: 1704
Katar: 10 bin 868
Kazakistan: 6 bin 101
Kırgız Cumhuriyeti: 3 bin 118
Kore: 866
Kosova: 2 bin 192
Kuveyt: 4 bin 725
KKTC: 140 bin 111
Kuzey Makedonya: 4 bin 107
Libya: 1132
Litvanya: 795
Lübnan: 8 bin 325
Lüksemburg: 1507
Macaristan: 3 bin 887
Malezya: 711
Malta: 2 bin 808
Mısır: 2 bin 327
Moldova: 861
Nijerya: 584
Norveç: 10 bin 391
Özbekistan: 3 bin 182
Pakistan: 1233
Polonya: 10 bin 457
Portekiz: 1484
Romanya: 10 bin 172
Rusya: 14 bin 357
Sırbistan: 2 bin 311
Singapur: 1020
Slovak Cumhuriyeti: 642
Suudi Arabistan: 23 bin 005
Tanzanya: 865
Tayland: 1278
Türkmenistan: 635
Ukrayna: 2 bin 608
Umman Sultanlığı: 1395
Ürdün: 3 bin 030
Yeni Zelanda: 1115
Yunanistan: 11 bin 714