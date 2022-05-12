Kıbrıslı ürünler İzmir'de tanıtılıyor

Kıbrıs’a özgü ürünlerin ve cittaslow kültürünün tanıtılacağı “Kıbrıs Günleri” etkinliğine katılacak 5 belediye başkanı ile 50 civarında üretici İzmir’e gitti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kuzey Kıbrıs Cittaslow Ağı’nı temsilen 5 belediyeden 48 üreticinin katılımıyla yarın İzmir Kültür Park’ta gün boyu sürecek “Kıbrıs Günleri” düzenleniyor.

Yerel üretimin ve kültürel mirasın sergileneceği etkinlik 11.00’de başlayacak. Etkinliğin açılışı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de katılımıyla 12.30’da yapılacak.

Kuzey Kıbrıs Cittaslow Ağı Koordinatörü Yeniboğaziçi Belediyesi Başkanı Mustafa Zurnacılar, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ve Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş’ın yanında bu belediyelere bağlı bölgelerde üretim yapan 48 üreticinin de yer aldığı heyet bu sabah İzmir’e geldi.

Belediye başkanlarını ve beraberindekileri KKTC’nin İzmir Temsilcisi Almıla Tunç karşıladı.

5 belediyeye bağlı bölgelerde çeşitli dallarda faaliyet gösteren üreticiler, Kıbrıs Günleri etkinliğinin yapılacağı Kültür Park’a giderek hazırlıklarını yaptı.

Hellim, zivaniya, garavolli, köfte, pekmez, peksemet, ciklembikli bitta, bigla, çilek reçeli, gül reçeli, portakal reçeli, alıç reçeli, turunç macunu, patlıcan macunu, ceviz macunu, gül suyu, çiçek suyu, adaçayı, limonata gibi Kıbrıs’a özgü birçok yiyeceğin sergileneceği ve ziyaretçilere ikram edileceği etkinlikte, hellim üretimiyle ilgili workshop da yer alacak.

Ayrıca, samsı, patates köftesi, şeftali kebabı, garavolli, aytotoro çöreği, börek ve molehiya gibi ürünler pişirilerek sunumu yapılacak.



Haber ve fotoğraf: Özgül Gürkut Mutluyakalı