"Kıbrıslı Türklerin sesini uluslararası düzeyde duyurmak adına önemli bir adım"

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği heyeti, Avrupa Birliği’nin kalbi sayılan Brüksel’de bir dizi temas gerçekleştirdi. Heyette yer alan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, ziyaretin amacının, Kıbrıs’ın kuzeyinde de aktif bir yaşam sürdüğünü ve yerel yönetimlerin sınır tanımayan çevre ve insan odaklı politikalarının önemini vurgulamak olduğunu ifade etti.

Şenkul, Brüksel'de yapılan temasların, Kıbrıslı Türklerin sesini uluslararası düzeyde daha etkili bir şekilde duyurmak adına önemli bir adım olduğunu belirtti. Avrupa Birliği üyeliğinin sunduğu olanaklara rağmen Kıbrıslı Türklerin sesinin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin politikaları nedeniyle kısıtlandığını kaydeden Şenkul, “Son dönemde, bizim liderliğimizin uluslararası temas ve lobi faaliyetlerindeki eksikliği bu sessizliğin artmasına neden oldu” dedi.

Brüksel temaslarının merkezinde Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen iki bölümlük panel yer aldı. AB Hukuk İşleri Komitesi Başkanı İhsan Küçük’ün desteğiyle gerçekleşen panelde, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı’nın açılış konuşmasının ardından Girne, Lefkoşa, Mağusa ve Gönyeli belediye başkanları güncel konulara dair görüşlerini paylaştı.

Panele ayrıca Dünya Bankası Yerel Yönetimler Uzmanı, ICM Avrupa Direktörü, AB Kıbrıs Yerleşim Desteği Birimi Başkanı ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Brüksel Temsilcisi de katıldı.

“Brüksel’de görünür olmanın hem yurdumuza hem halkımıza fayda sağlayacağına inanıyoruz” diyen Şenkul, yerel yönetimlerin günlük yaşama etkilerini doğrudan AB ile paylaşmanın önemli bir adım olduğunu vurguladı. “Bu yol uzun, ama dün itibarıyla iyi bir başlangıç yaptığımızı söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.