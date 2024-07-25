“Kıbrıslı Türklerin kendi kendini yönetme iradesine saygı göstermeyi öğrenmeniz dileğiyle...”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), milletvekili Ongun Talat Ulusal Birlik Partisi’nin kurultayına yönelik müdahaleyi eleştirdi.

Talat, “Kıbrıslı Türkler çok yakında irade sahibi bir iktidara kavuşacak Sn. Büyükelçi... O zaman eşit ve karşılıklı saygıya dayalı, kişilikli bir ilişkinin nimetlerinden hem Kıbrıslı Türkler hem de Türkiye yararlanacak” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

Elçiliğin UBP kurultayına bir kez daha doğrudan müdahale edip, yine aday çektirecek kadar ileri gittiği iddiaları karşısında, adı geçenler tek bir kelam etmeyecek anlaşılan. Herhalde bugün Sn. Tatar'ın da dediği gibi, "her işte bir hayır vardır" diyerek yollarına devam edecekler...

Öyleyse konuyu daha fazla gecikmeden esas muhatabımıza soralım; Sn. Büyükelçi, gerçekten de Olgun Bey ve Kutlu Bey'i çağırıp adaylıktan çekilme telkininde bulundunuz mu?

Söylentiler gerçekse, böyle bir telkinde bulunmak için kimden talimat aldınız? İddia edildiği gibi Ünal Bey ve arkasındaki sermaye grupları Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinden ricacı oldu da, onların bu ricasını yerine getirmekle mi görevlendirildiniz?

Ve en önemlisi, eğer bu iddialar doğruysa, iç işlerimize karışmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz?

Bu zehirli ilişki biçimiyle bir arpa boyu yol gidemediğimizi, tam tersine yavaş yavaş kurumsal çöküşümüze neden olduğunuzu, sorumlu olduğunuz Türkiye'deki makamlara hiç söylemiyor musunuz?

Malum eski büyükelçiden bambaşka bir anlayışla görev yapacağınız PR'ıyla mesaiye başlamıştınız, acaba siz uyarıyorsunuz da, buna rağmen Türkiye iktidarı bu müdahaleleri sürdürmekte ısrarcı mı oluyor?

Kıbrıslı Türkler çok yakında irade sahibi bir iktidara kavuşacak Sn. Büyükelçi... O zaman eşit ve karşılıklı saygıya dayalı, kişilikli bir ilişkinin nimetlerinden hem Kıbrıslı Türkler hem de Türkiye yararlanacak...

O güne dek daha fazla enkaz yaratmamanız ve K.Türklerin kendi kendini yönetme iradesine saygı göstermeyi öğrenmeniz dileğiyle...