Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum örgütlerden ortak eylem

113 Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum örgüt ve kuruluşun, Kıbrıs’ta “toplumlar arası şiddet ve savaşta” ilk ölümlerin yaşanmasının 60’ıncı yıl dönümü sebebiyle 18 Temmuz Pazartesi günü saat 20.00’de Ledra Palace'taki Dayanışma Evi önünde etkinlik düzenleyeceği bildirildi.

Haravgi’nin haberine göre “İki Toplumlu Barış İnisiyatifi” adına Kıbrıs Haber Ajansı’na açıklama yapan Hristos Efthimiu, etkinlik çerçevesinde hem toplumlar arası şiddet kurbanlarının hem de her iki toplumdan da hayat kurtarmak için birbirlerine yardım edenlerin onurlandırılacağını söyledi.

Habere göre bu çerçevede 1974’te yaşanan yardımlaşma örneğinde Kıbrıslı Türk Mehmet Hulusi Kılıç, Kılıç'ın yeni doğmuş kızına süt bulmak için kendisine yardım eden RMMO askeri Andreas Efstathiu ile Birgül Kılıç Yıldırım ve "Süt Babam" belgeselinin yapımıcısı Cemal Yıldırım onurlandırılacak.

Etkinlik çerçevesinde ayrıca BM Genel Sekreter’e, Kıbrıs müzakerelerinin, uzlaşılmış çözüm çerçevesi ve Crans Montana’da bizzat önerdiği çerçeve temelinde yeniden başlaması çağrısı yapılacak.