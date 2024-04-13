Kıbrıslı sanatçılar DAÜ’lü öğrencilerle bir araya geldi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Kıbrıslı sanatçıları ağırladı.

Üniversiteden verilen bilgiye göre, Müzik Öğretmenliği Programı “Mueg 411 Topluma Hizmet” dersi kapsamında düzenlenen iki ayrı etkinlikte piyanist Rüya Taner ve gitarist ve besteci Okan Ersan öğrencilerle bir araya geldi.