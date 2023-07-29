Kıbrıslı Rumların kuzeyden akaryakıt alımı konusu masaya yatırıldı

Kıbrıs Akaryakıt İstasyonları Birliği, Kıbrıslı Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun kuzeyden akaryakıt alımı konusunda “doğru yolda olduğunu” açıkladı.

Haravgi’nin haberine göre Birlik tarafından yapılan açıklamada, Enerji Bakanlığı’nda Yeşil Hat Tüzüğü’nün uygulanmasının ve özellikle adanın kuzeyinden akaryakıt alımının siyasi, ekonomik ve hukuki boyutlarının masaya yatırıldığı, toplantıya Dışişleri Bakanlığı, Hukuk Dairesi, Gümrük Dairesi ve Enerji Bakanlığı’nın yetkili birim temsilcilerinin de katıldığı kaydedildi.

Açıklamada, yapılan incelemeden çıkarılan sonuçların ve Bakan Papanastasiu’nun tezlerinin “doğru yolda olduğu” görüşüne yer verilirken, Eylül ayında yeni bir toplantı yapılacağı, bu toplantıda Bakanlığın kendilerine, kuzeyden akaryakıt alımı sorununun göğüslenmesine dair kapsamlı planlamayı sunacağı bilgisi verildi.