Kıbrıslı Rumlar Mutluyaka’da ayin yapacak
Kıbrıslı Rumların, 25 Mayıs Pazar günü Mutluyaka’daki “Profiti İlia Kilisesi”nde ayin yapacakları bildirildi.
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Kıbrıslı Rumların, 25 Mayıs Pazar günü Mutluyaka’daki “Profiti İlia Kilisesi”nde ayin yapacakları bildirildi.
Alithia gazetesi, ayinin yapılması için Birleşmiş Milletler (BM) vasıtasıyla ‘KKTC’ makamlarından izin alındığını yazdı.
Haberde, ayine katılmak isteyenler için otobüs kaldırılacak bölgelerle ilgili bilgiler yer aldı.
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