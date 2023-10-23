Kıbrıslı Rum Valaoritis Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

Kıbrıslı Rum Aristotelis Valaoritis, 319 şarap bardağını kafası üzerindeki bir tepside sıralayıp dengede tutarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye hak kazandı.

9 tepsi üzerine üst üste dizdiği bardakları dengede tutarak rekor kıran 62 yaşındaki Valaoritis, rekorlar kitabına ilişkin kayıt sırasında terini silip, doğaçlama dans bile yaptı.

Cyprus Mail’deki habere göre söz konusu rekorun bir önceki sahibi de Kıbrıslı Rum idi. Ntinos Kkanti, 1995 yılında bu rekoru kırarak dünya tarihine girmişti.

Valaoritis’in rekor denemesine hazırlandığı süreçte, her gün beş dakika boyunca bir ağaçtan sarkan 50 kilogramlık kum dolu varili dengede tutmaya çalıştığı ve egzersiz yaptığı ifade ediliyor...