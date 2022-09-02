Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne resmi yetkililerin kullanımı için EMB-135 tipi uçak hediye etti.

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, Yunanistan ziyaretinde uçağı teslim aldı.

Ankara’nın Kıbrıslı Türk lidere “Külliye” projesinden sonra Atina’dan da Kıbrıslı Rum lidere özel uçak geldi.

Nikos Anastasiadis ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Atina'da bir araya geldi.

Maksimu Sarayı'ndaki görüşmenin ardından Elefsina Askeri Havalimanı'na giden ikili, burada EMB-135 tipi uçağın teslimi için düzenlenen özel törene katıldı.

Miçotakis, törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs’ın doğal afetlerde Yunanistan'a yaptığı yardımlara işaret ederek bu uçağın, Kıbrıs lideri ve hükümeti tarafından kullanılacağını vurguladı.

Anastasiadis, Yunanistan'a bu hediye için teşekkürlerini ileterek "Kıbrıs, izole edilmiş bir ada. Yunanistan'ın bağlantı imkanlarına sahip değiliz. (Bu) Cumhurbaşkanı ve genel olarak hükümet için her zaman bir sorun olmuştu" ifadelerini kullandı.

Atina, söz konusu uçağı, Rafale ve Falcon tipi uçakları da üreten Fransız şirketi Dassault'tan ücretsiz temin etmişti.