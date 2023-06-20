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Kıbrıslı Rum gazeteciler Maraş'ı ziyaret etti

Kıbrıslı Rum gazeteciler Maraş'ı ziyaret etti

Kıbrıs'ın güneyindeki yazılı basın ve internet gazetecilerinden bir grup dün kapalı Maraş’ı ziyaret etti.

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Kıbrıs'ın güneyindeki yazılı basın ve internet gazetecilerinden bir grup dün kapalı Maraş’ı ziyaret etti.

Fileleftheros, gazetecilerin kapalı Maraş bölgesini gezerek gözlemlerde bulunduğunu yazdı.

Gezilen yerlere dair ayrıntı verilmeyen haberde, bazı fotoğraflar paylaşılırken Maraş kökenli Kıbrıslı Rumların, oradaki yaşamlarının fotoğraflarda, anılarda ve geri dönüş beklentilerinde kaldığı da ifade edildi.

Foto: Arşiv

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