Kıbrıslı liderler Pazartesi baş başa bir araya geliyor
Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in Pazartesi günü bir araya geleceği ifade edildi.
Cyprus Mail gazetesinin aktardığına göre görüşme, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BMBG Misyon Şefi Khassim Diagne’nin ara bölgede bulunan resmi konutunda yapılacak.
UNFICYP Sözcüsü Aleem Siddique, görüşmeye Diagne’nin ev sahipliği yapacağını ancak toplantıya katılmayacağını belirtti.
Görüşmenin formatının, liderlerin şubat ayında aynı yerde gerçekleştirdiği toplantıyla aynı olacağı ifade edildi.
