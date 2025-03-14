Kıbrıslı genç sinemacı Ezgi Arifoğlu, BAFTA En İyi Kısa Film Ödülü’nü kazanan Rock Paper Scissors ekibinde yer aldı

Murat OBENLER

Sinemacı Ezgi Arifoğlu, BAFTA En İyi Kısa Film Ödülü’nü kaldıran Rock Paper Scissors ekibinde 2. Yardımcı yönetmen olarak yer alarak büyük bir başarıya imza atmış oldu. Watford, Londra ve Galler’de çekimleri yapılan 2024 yapımı 21 dakika 56 saniyelik Rock Paper Scissors (Taş,Kahıt Makas) adlı kısa film gerçek bir hayat hikayesini anlatırken aynı zamanda Ukraynadaki savaş üzerine yapılmış kısa bir filmdir. Alman yönetmen Franz Böhm’ün yazıp yönettiği, Hayder Rothschild Hoozeer’in yapımcılığını üstlendiği ve National Film and Television School’un desteğiyle çektikleri okul mezuniyet filmleriyle BAFTA’ya aday olan yapım En İyi Kısa Film Ödülü’nü kazandı.

Arifoğlu filmin tüm süreçlerinde büyük sorumluluklar aldı

Genç Kıbrıslı sinemacı Ezgi Arifoğlu film sürecinde ön yapımda yapım ekibi ve oyuncularla iletişim, yardımcı oyunları bulma ve rol verme, yardımcı oyuncularla iletişim, film ve kostüm provalarını ayarlama ve gününde iyi gittiğinden emin olma, günlük iş programını hazırlama, lojistik ayarlama ve yapım günlerinde de unit base’in yönetimi, kostüm ve makyaj ekibiyle birlikte çalışıp bütün oyuncu ve yardımcı oyuncuların vaktinde hazır olmaları ve sete yolculukları, ertesi günün evrak işlerinin hazır olduğundan emin olma gibi sorumluluklar aldı.

Çekimleri devam eden yeni bir kısa film ekibinde 2.yardımcı yönetmen olarak yer alıyor

Hollanda’daki Groningen Üniversitesi Medya Çalışmaları’ndan mezun olan Ezgi Arifoğlu, Rotterdam Üniversitesi’nde Medya İşletmesi üzerine master yaptı ve İngilterede de National Film and Television School’un diplomasını aldı. Şu anda Londra’da Pinewood Stüdyoları’nda çalışıyor. Ayrıca Yardımcı Yönetmen olarak da serbest film çekim çalışmaları da yapıyor.

Ezgi Arifoğlu şu anda ise Glasgow’da çekimleri devam eden sağır-dilsiz bir ekip ve oyuncu kadrosuyla birlikte yönetmenliğini Ruaridh Lever-Hogg,yapımcılığını ise Louis Neetling ve Hugh Whitworth’ün üstlendiği kısa filmin ekibinde ikinci yardımcı yönetmen olarak yer alıyor.

Rock Paper Scissors Konusu

Cephede küçük bir hastane işleten İvan ve babası, bir Rus askeri bölüğünün binalarına yaklaşmasıyla sınanır ve hastalarını ve kendi hayatlarını korumak için zor bir karar almak zorunda kalırlar.

Filmin fragmanına şu adresten ulaşabilirsiniz:

https://screeningroom.nfts.co.uk/detail/video/6346488589112/rock-paper-scissors---trailer

Ekip

Yönetmen-Yazar: Franz Böhm

Yapımcı: Hayder Rothschild Hoozeer

Görüntü Yönetmeni: Sunshine Hsien-Yu Niu

1st AC - Josh Wooster

2nd AC - Charlie Hudson

Yapım Tasarımcısı: Shivani Bhawnani

Yapım Amiri: Jade Way

Asistan Yönetmenler: Will Mayhew, Ezgi Arifoğlu, Rachel Barkataki

Yapım Ses Mikseri: India Holdstock

1.Ses Asistanı: Luke Predeth

Editör:Carmela Schönenberger

Ses Tasarımı/Dublaj Mikseri: Bryony Lear

Becteci: Marcin Mazurek

Oyuncu ekibi

Ivan - Oleksandr Rudynskyi

Bohdan - Serhiy Kalantay

Andriy - Milosh Luchanko

Yaralı Ukranya Askeri - Yurii Radionov

Rus Takım Lideri- Sebastian Anton