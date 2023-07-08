“Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi daha fazla ertelenmemeli”

ABD’nin Kıbrıs Cumhuriyeti Büyükelçisi Julie Fisher, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesinin daha fazla ertelenmemesi gerektiğini söyledi.

Haravgi gazetesinin haberine göre, ABD’nin Bağımsızlık Yıldönümü nedeniyle düzenlenen resepsiyonda konuşma yapan Fisher, Kıbrıs halkının ABD’ye, çözüm prosedürünün desteklenmesine katkıda bulunacağı konusunda güvenebileceğini kaydetti.

Habere göre Fisher, tüm Kıbrıslılarla bu çabada işbirliği yapmaya hazır olduklarını da belirtti.

Gazete, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in ise, konuşmasında Kıbrıs Cumhuriyeti ile ABD arasındaki güçlü ilişkilere vurgu yaptığını ve bu stratejik işbirliğinin güvenlik, bilim, teknoloji, ortak askeri tatbikatlar, Cyclops Eğitim Merkezi’nin kurulması ve kültürel mirasın korunması alanlarında da meyve verdiğini söylediğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tüm ortaklarından, yeniden birleşmiş bağımsız Kıbrıs hayalini gerçekleştirebilmek için yardımcı olmalarını istedi.

Hristodulidis ayrıca, Kıbrıs sorununa bir an önce çözüm bulunabilmesi için ellerinden gelen her türlü çabayı göstereceklerini ifade etti.