Kıbrıs’ın simge isimleri ölümsüzleştirildi

Kıbrıs Türk Kültürünün simgeleşen renkli şahsiyetleri, hiperrealist silikon heykelleri ile Surlariçi Şehir Müzesi’nde yaşayacak. Surlariçi bölgesi, sadece tarihi yapılarıyla değil Lefkoşa ve Kıbrıs kültürünü simgeleyen özel insanlarıyla da büyük bir kültür hazinesine ev sahipliği yapıyor. Surlariçi Şehir Müzesi, yaşayan ve yaşatan bir kent müzesi olarak, bulunduğu Surlariçi bölgesinin unutulmayan renkli simalarını hiperrealist silikon heykellerle ölümsüzleştirerek Kıbrıs kültürüne önemli bir katkı yapmaya hazırlanıyor.

İlk etapta heykelleri yapılacak olan Surlariçi’nin renkli şahsiyetleri arasında Mustafa Çoronik, Aynalı, Boyacı Rauf, Ahmet Becerikli ve Mehmetaliler Müzik Grubu üyeleri Mehmed Ali Tatlıyay, Ahmet Nadide, Hüseyin Cahit, Ahmet Altıparmak yer alıyor. Kent kültürüne büyük katkıları olan bu isimlerin ilk defa heykel sanatıyla ölümsüzleşecek olması ise ayrı bir önem taşıyor.

Yakın Doğu Heykel Atölyesi’nde Lefkoşa’nın tarihi şahsiyetlerinin hiperrealist silikon heykellerinin yapımına başlandı. Silikon heykellerin Şubat 2021’e kadar tamamlanarak, Surlariçi Şehir Müzesinde yerlerini almaları hedefleniyor.

Heykelleri yapılacak olan Surlariçi’nin renkli simaları, çeşitli özellikleriyle başta Lefkoşa olmak üzere Kıbrıs Türklerinin belleklerinde çeşitli hikayeleriyle iz bırakmışlardı. Örneğin, sahneye ilk çıktığı 1966’dan 1980’de hayatını kaybetmesine kadar müzik dünyasının en önemli figürlerinden biri olan Ahmet Becerikli, “Kıbrıs’ın Sanat Güneşi” olarak anılırdı. Mehmetaliler ise özellikle Kıbrıs Türk düğünlerinin simge isimleri olarak, yaşadıkları dönemde müziğe damga vurmuştu.

Mustafa Çoronik, Dr. Fazıl Küçük ile olan atışmaları ile ön plana çıkardı. Aynalı ise halk ozanlığı ve meddahlığı ile önemli bir geleneğin Kıbrıs’taki en büyük temsilcisiydi. Heykeli yapılacak isimler arasında yer alan Boyacı Rauf’u ise adeta bekçisi gibi her zaman Sarayönü Meydanı’nda görmek mümkündü. Hiperrealist silikon heykelleri yapılacak isimlerin ortak özelliği ise Lefkoşalıların belleklerinde çok değerli anılar ve hikayelerle yer etmeleri.

Prof. Dr. Ali Efdal Özkul: "Şehir Müzesinde bu değerli şahsiyetleri yaşatarak, genç nesillerle buluşturmak ve sonsuza kadar bizlerle kalmalarını sağlamak istiyoruz.”

Müzeler Daire Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Kıbrıs kültürünün önemli simgeleri arasında yer alan bu isimleri Surlariçi Şehir Müzesinde yaşatarak genç nesillerle buluşturmak ve sonsuza kadar yaşatmak istediklerini söyledi. Günsel Ailesi ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin girişimleriyle kurulan Surlariçi Şehir Müzesi’nin en önemli misyonlarından birinin Lefkoşa kent kültürünü ve Kıbrıs Türk Toplumunun kültürel değerlerini korumak ve geleceğe aktarmak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, “Lefkoşa’nın sosyo-kültürel hayatında iz bırakmış şahsiyetlerin, geleceğe sadece hikayeleri ile değil gerçekçi heykelleri ile de kalmasını sağlamak istiyoruz” dedi.

Yazılı bilgilerin, görsellerle birlikte tasvir edildiklerinde daha kalıcı olacaklarını söyleyen, Prof. Dr. Özkul, “Bizlerin amacı bu toprakları kendilerine vatan kabul eden, var olmak için birçok zorlukla mücadele eden insanlarımıza sahip çıkarak geçmişle gelecek arasında bir köprü kurmaktır. Çünkü bizlerin bu topraklarda kökleşmekten başka gayesi yoktur” ifadesini kullandı.

Yapılacak hiperrealist silikon heykellerle, Surlariçi Şehir Müzesi’nin var olan eser zenginliğinin daha da artıracağına vurgu yapan Prof. Dr. Özkul, “Surlariçi Şehir Müzesi, envanterine her geçen gün yeni eserler ekleyerek gelişmeye devam edecek” dedi.