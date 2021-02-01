Kıbrıs’ın kuzeyinin ‘COVID-19’ karnesi Ürkütücü manzara

Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamalardan derlenen bilgiye göre, 11 aylık sürede 14 kişi yaşamını kaybetti.

Ayşe GÜLER

Kıbrıs’ın kuzeyinde Mart 2020’den bugüne, 2287 kişide COVID 19 virüsü tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamalardan derlenen bilgiye göre 11 aylık sürede 14 kişi yaşamını kaybetti.

10 Mart 2020’de 1 Alman turistte COVID-19 belirlenmesinin ardından başlayan pandemi süreci, özellikle Temmuz ayından sonra ‘sancılı’ bir sürece girdi.

Temmuz’da sıfır yerel vaka olmasına rağmen, Ağustos’tan itibaren hem vaka hem de yerel hasta sayısı kademeli şekilde arttı.

Eylül ayında ise özellikle ‘temaslı’ sayısında korkunç bir yükseliş görüldü, bir aylık dönemde 426 kişinin testi pozitif çıktı, bunların 232’si temaslıydı.

Öte yandan Ekim ve Kasım aylarında vaka sayılarında düşüş yaşansa da bu durum sağlıktaki COVID paniğini bitirmedi.

Bakanlık tarafından yasaklanmasına rağmen Aralık ayında ‘yeni yıl’ kutlamaları yapıldı, bu durum ‘yerel bulaşın’ zirveye ulaşmasına neden oldu.

Verilere göre Aralık’ta 219’u yerel, 466 vaka tespit edildi. Ocak’ta ise bu sayı rakamlar korkutucu boyuta ulaştı.

1 ila 27 Ocak tarihleri arasında 587 vaka tespit edildi, bu vakaların 440’ının ‘yerel’ olduğu kayıt altına alındı.

Sadece Ocak ayında 7 kişi ise COVID-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

AY Vaka

Mart 69

Nisan 38

Temmuz 37

Ağustos 183

Eylül 426

Ekim 181

Kasım 170

Aralık 466

Ocak 713

AY AY COVID-19 DURUMU…

İlk vaka 10 Mart’ta

Kıbrıs’ın kuzeyindeki ilk COVID-19 vakası 10 Mart’ta Alman bir turistte görüldü.

10 Mart ila 31 Mart tarihleri arasında toplamda 69 vaka görüldü. 1 kişi ise hayatını kaybetti.

Nisan’da 35 vaka, 3 kayıp

Nisan’da 35 yeni vaka tespit edildiği görüldü.

3 kişinin ise hayatını kaybettiği kayıtlara geçti.

Haziran ve Mayıs ayında vaka yok…

Verilere göre; Haziran ve Mayıs aylarında herhangi bir vakaya rastlanmadığı kayıt altına alındı.

2 ay boyunca Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan PCR testleri negatif çıktı.

Temmuz’da sıfır ‘yerel’ hasta

2 ayın ardından Temmuz ayında ülkede COVID-19 vakası görülmeye başlandı.

Bu dönemde toplamda 37 kişide corona virüsü tespit edildi. Bu kişilerin hiçbiri yerel vaka değildi, 4’ü de temaslıydı.

Ağustos’ta her hafta artış

Yerel bulaşın sıfıra indiği Temmuz ayına kıyasla Ağustos’ta vaka sayılarında her hafta artış görüldü.

1-9 Ağustos tarihleri arasında bakanlık tarafından toplamda 26 vaka tespit edildi. Bu hafta yerel vakaya rastlanmadı. 6 kişinin ‘temaslı’ olduğu belirlendi.

10-16 Ağustos’ta 2’si yerel 38 vakanın test sonucu pozitif çıktı. Temaslı vaka sayısı 3’tü.

Öte yandan 17-23 Ağustos döneminde 4’ü yerel 59 vaka, 12 temaslı tespit edilirken, 24-31 Ağustos’ta 2’si yerel toplamda 60 vakaya ulaşıldı. 19 kişi ise temaslıydı.

Eylül’de ‘temaslı’ patlaması

Eylül ayında Ağustos’a kıyasla vaka sayısı 2 katından fazla arttı, özellikle ‘temaslı vakalar’ korkutucu boyuta ulaştı.

Bu dönemde 232 kişi, PCR testi pozitif çıkan vakaların temaslısı olması nedeniyle hastalığa yakalandı.

1-30 Eylül arasında 426 vaka tespit edildi. Bunların 120’si yereldi.

Ekim’de COVID-19 tablosu…

Ekim ayında ise ülkede corona virüs nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirmişti.

Bu dönemde 63’ü yerel, 181 vaka tespit edilmişti.

Temaslı hasta sayısı ise 31’di.

Kasım’da yerel vaka sayısı 22’ydi…

Verilere göre; Kasım ayında 170 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. Bu kişilerin yalnızca 22’si yereldi.

8 kişi ise daha önceki vakaların temaslıydı.

Bu ay herhangi bir kayıp yaşanmadı.

Aralık’ta 219 kişi ‘temaslı’

Kasım ayına kıyasla Aralık ayında vaka sayısı oldukça arttı.

Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamalardan derlenen bilgiye göre bu ay 466 kişide COVID-19 virüsü tespit edildi.

Bu kişilerin 219’u yerel vakaydı. 61 kişide daha önceden COVID-19 testi pozitif çıkan kişilerin temaslılarıydı.

Söz konusu dönemde 1 kişi yaşama veda etti.

Ocak’ta korkunç tablo: 27 günde 7 ölüm

Yerel bulaşın zirveye ulaştığı Ocak ayında vaka sayıları ürkütücü boyuta dayandı.

1 ila 31 Ocak tarihleri arasında 713 vaka tespit edildi, bu vakaların 440’ının ‘yerel’ olduğu kayıt altına alındı.

7 kişi ise COVID-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Hafta hafta inceleme yapıldığında; özellikle yılbaşı sonrasında, yasak olmasına rağmen yapılan yeni yıl etkinliklerinin ardından Ocak’ın ilk haftasında 179 vaka tespit edildi.

Bu vakaların 125’i yereldi, temaslı vaka sayısı ise 57’ydi. Aynı hafta 3 kişi hayatını kaybetti.