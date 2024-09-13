Kıbrıs’ın kısa film heyecanı 12-18 Ekim’de

Bu yıl 14. Kez Kültür Bakan Yardımcılığı’na bağlı Çağdaş Kültür Dairesi tarafından Rialto Tiyatrosu ile işbirliği içinde organize edilen Kıbrıs Uluslararası Kısa Film Festivali, 12-18 Ekim tarihleri arasında yine Limasol’daki Rialto Tiyatrosu’nda yapılacak. Kıbrıslı sinemacıların 15 kısa filminin yer aldığı Ulusal Yarışma Programı’nda kurmaca, deneysel, animasyon ve belgesel filmlerden oluşan çok çeşitli yapımlar yer alıyor.

Yıllar boyunca hem uluslararası hem de yerel düzeyde sinemayla ilgili yeni yeteneklerin ortaya çıkmasını merkeze alan festivalin sanatsal direktörlüğünü ve uluslararası programın küratörlüğünü Kıbrıslı yönetmenler Alexia Roiter ve Ioakim Mylonas üstleniyor.

Ulusal Yarışmada Erdim,Diner ve Özverel’in filmleri de yarışacak

Ön Seçici Komite tarafından ulusal yarışma için seçilen 15 film aşağıdaki gibidir:

20 Euros, yön: Alexander Machlouzarides-Shalit 74, yön: Haralambos Margaritis İKİLEM, yönetmen: Paris Hristofi Pakistanlı, yön: Hristos Zeniou Tsikitiglon Peri ve Delikanlı, yön: Marios Mettis Requiem in Salt, yön: Silvia Nikolaidi, Nikolas İordanu In Our Millions, yön: Meli Vasiloudes Bayada, Ally Lloyd, Esme Haddrill Selman Pink Moon, yön: Meray Diner Please, Remember, yön: Panayotis Hristu Rebranded, yön: Yannis Yeoryiadis Requiem in Salt, yön: Silvia Nikolaidi, Nikolas İordanu Sofra, yön: Uygar Erdim TAXI, yön: Konstantinos Nikiforu The Saddest Lines, yön: Buğra Özverel Ugly People, yön: Antonis Hristodulu Underground, yön: Yannis Hristoforu

Ulusal yarışma bölümü için film seçme görevini üstlenen ön seçici kurul yönetmen-senarist, Adonis Floridis, yapımcı ve Lübnan Notre Dame Üniversitesi (NDU) Görsel-İşitsel Sanatlar Bölümü Başkanı Nicolas Khabbaz, yapımcı ve sinema tarihçisi Doros Demetriou’dan oluşuyordu. Kıbrıs filmleri hem Uluslararası hem de Ulusal Ödüller için hem aynı zamanda “kısa film” kategorisinde Avrupa Film Akademisi Ödülleri için de yarışacak. İki bölümde jüri tarafından verilecek ödüller aşağıdaki gibidir:

Uluslararası Yarışma

En İyi Kısa Film Birincilik Ödülü

En İyi Kısa Film 2.lik Ödülü

En İyi Yönetmen Ödülü

En İyi Belgesel Ödülü

Ulusal Yarışma

En İyi Kıbrıs Filmi 1.lik Ödülü

En İyi Kıbrıs Filmi 2.lik Ödülü

Dinos Katsouridis En İyi Yönetmen Ödülü

En İyi Sinematografi Ödülü

En İyi Performans Ödülü

ve her bölümde en fazla 3 Mansiyon Ödülü.

Ayrıca, En İyi Müzik Videosu Ödülü Multimedya ve Grafik Sanatlar Bölümü (Kıbrıs Teknoloji Üniversitesi) Öğrenci Jürisi tarafından verilecektir.

Festival hakkında daha fazla bilgi için www.isffc.com.cy web sitesini ve sosyal medya sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. 18 yaşından büyükler için uygun olan filmler orijinal dillerinde İngilizce ve Yunanca altyazılı olarak gösterilmektedir.

İşbirliği içinde olanlar: Limasol Belediyesi.

En İyi Fotoğraf Ödülü Sponsoru: Stefilm

İletişim Sponsorları: RİK, Check in, City

Teknik Destek: Event Pro

Ağırlama Sponsoru: Mediterranean Beach Hotel

TGF Destekçileri: Alinea Otelleri

Katkıda Bulunanlar: Avrupa Programları ve Kültürel İlişkiler Ajansı, TEPAK, Kıbrıs Üniversitesi (Mezunlar Ofisi), Limassol Today, Limassol Gazetesi, Lemesos blog, Limassol Yolcu Taşımacılığı Şirketi, Limassol Film Kulübü, Limassol Turizm Kurulu, Vestnik Kipra, MITOS, Tsiakkas Şaraphanesi.