“UBP ortaklarını görmezden geliyor”

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin küçük ortaklarından Yeniden Doğuş Partisi’nin Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz UBP’nin afişlerine tepki gösterdi.

Yılmaz, seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte UBP’ye ait afişlerin ve billboardların birçok noktada yer aldığını belirterek, hükümet döneminde gerçekleştirilen projelerin yalnızca UBP’nin eseriymiş gibi gösterildiğini söyledi.

Ercan Havalimanı’nın açılması, yol projeleri ve fiber altyapı çalışmalarının reklam kampanyalarında UBP’nin başarısı olarak sunulduğunu savunan Yılmaz, hükümet ortağı olan YDP ve DP’nin bu çalışmalardaki katkılarının görmezden gelindiğini ifade etti.

Yılmaz, söz konusu projelerin “hükümet döneminde yapılan çalışmalar” olarak tanıtılması halinde herhangi bir sorun görmeyeceğini ifade ederek, “Ancak yapılan her şey yalnızca UBP tarafından gerçekleştirilmiş gibi gösteriliyor” görüşünü dile getirdi.

Açıklamasında hükümet ortaklığı dönemine de değinen Yılmaz, UBP’nin bazı konularda engel çıkarmamış olması halinde daha fazla projenin hayata geçirilebileceğini belirtti.

UBP’nin reklam kampanyasına da tepki gösteren Yılmaz, daha önce Cumhurbaşkanlığı seçimleri döneminde kullanılan “Atak” temalı billboardları hatırlatarak, benzer bir reklam anlayışının sürdürüldüğünü ifade etti.

Yılmaz, açıklamasını “Ayıp, gerçekten ayıp” ifadeleriyle tamamladı.