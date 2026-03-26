Kıbrıs’ın binlerce yıllık hafızası GÜNSEL Sanat Müzesi’nde

Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi’nin kampüsünde bulunan ve modern mimarisi, geniş sergileme alanları ile dikkat çeken GÜNSEL Sanat Müzesi, koleksiyonlarına bir yenisini daha ekledi. Bugüne kadar binin üzerinde eseri sanatseverlerle buluşturan müzede, Kıbrıs’ın binlerce yıllık kültürel mirasını günümüze taşıyan “Neolitikten Ortaçağa Toprağın Hafızası” koleksiyonu da ziyarete açıldı.

Kıbrıslı Türk araştırmacı ve sanatçı Rauf Ersenal’ın 24 yıllık emeğiyle oluşturduğu koleksiyon, adanın Neolitik dönemden Ortaçağ’a uzanan seramik kültürünü, orijinal teknikler kullanılarak yeniden üretilmiş eserler aracılığıyla görünür kılıyor. Özellikle İngiliz sömürge döneminde ada dışına çıkarılarak bugün British Museum’dan Metropolitan Museum’a kadar dünyanın farklı müzelerine dağılan Kıbrıs seramiklerinin izini süren koleksiyon, bu mirası yeniden Kıbrıs’la buluşturması açısından büyük önem taşıyor.

Tarihin izleri GÜNSEL Sanat Müzesi’nde yaşıyor

Kıbrıs’ın tarih öncesi dönemlerden itibaren seramik üretiminde önemli bir merkez olduğunu vurgulayan “Neolitikten Ortaçağa Toprağın Hafızası” koleksiyonu, yalnızca estetik bir birikimi değil; aynı zamanda Akdeniz’in kültürel etkileşimlerini, ticaret ağlarını ve toplumsal yaşamını da yansıtan güçlü bir tarihsel anlatı sunuyor. Toprağın hafızasını taşıyan eserler, geçmişin izlerini bugünün izleyicisiyle buluştururken, kaybolan bir üretim geleneğini de yeniden görünür kılıyor.

GÜNSEL Sanat Müzesi, yalnızca çağdaş sanat eserlerine ev sahipliği yapmakla kalmıyor; aynı zamanda tarihsel derinliği olan özel koleksiyonlarıyla da dikkat çekiyor. Müzenin dikkat çeken bir diğer koleksiyonu ise Selçuk Yalovalı’nın imzasını taşıyor. Kıbrıs’ta hüküm sürmüş 19 farklı medeniyetin izlerini günümüze taşıyan arkeolojik koleksiyon, adanın çok katmanlı tarihine ışık tutuyor. Aynı katta yer alan Çanakkale Deniz Savaşları Gemi Koleksiyonu ise tarihsel hafızayı güçlü bir anlatımla ziyaretçilere aktarıyor. Bu zengin içerik, müzeyi yalnızca bir sergi alanı değil, geçmiş ile bugün arasında köprü kuran çok yönlü bir kültür merkezi haline getiriyor.

Rauf Ersenal: “Bu koleksiyon, toprağın hafızasını yeniden ait olduğu coğrafyada yaşatıyor”

‘Neolitikten Ortaçağa Toprağın Hafızası’ koleksiyonunu 24 yıllık bir emekle ortaya çıkaran sanatçı Rauf Ersenal eserlerin ortaya çıkış sürecine ve taşıdığı anlamlara değinerek, “Bu koleksiyon, toprağın hafızasını yeniden ait olduğu coğrafyada yaşatıyor” diyor. “Bu koleksiyonu oluştururken amacım, dünyanın dört bir yanına dağılmış Kıbrıs eserlerinin izini sürmek ve onları, dönemin orijinal teknikleriyle yeniden üreterek ülkeme kazandırmaktı” diyen Ersanal, “GÜNSEL Sanat Müzesi’nde ziyaretçilerle buluşan koleksiyonun her bir parçası, bu topraklarda yaşamış insanların hayatına, duygularına ve üretimlerine tanıklık ediyor. Ben aslında kadim bir tarihin çıraklığını yaptım. Bu eserler, geçmişin sessiz ama güçlü hikayelerini bugüne taşıyor” ifadelerini kullandı.

GÜNSEL Sanat Müzesi’nde ziyarete açılan “Neolitikten Ortaçağa Toprağın Hafızası” koleksiyonu, Kıbrıs’ın kültürel mirasını yakından tanımak isteyen tüm sanatseverleri bekliyor.