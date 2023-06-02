Kıbrıs'a ilk özel konvansiyonel elektrik santrali

İlk özel konvansiyonel elektrik santralinin 3 gaz türbini Kıbrıs Cumhuriyeti'ne ulaştı, böylece, adanın güneyinde elektrik üretimi anlamında yeni bir yatırım yapıldı.

Mari'deki santral patlamasının yaralarını erken saran Kıbrıs Cumhuriyeti, elektrik üretimi anlamında önemli bir adım daha attı.

Kıbrıs’ın ilk özel konvansiyonel elektrik santrali “Power Energy Cyprus”un üç gaz türbininin güneye ulaştığı ve şu anda montaj aşamasında olduğu bildirildi.

Alithia’nın şirket tarafından yapılan açıklamaya dayandırdığı haberinde, jeneratörleriyle birlikte Siemens şirketinden alınan 48 milyon Euro’luk gaz türbinlerinin doğal gaz ile de çalışmaya uyumlu olduğu kaydedildi.

2024 yazında tamamlanması planlanan özel elektrik santralinin 260 MW gücünde ve 30 yıl kesintisiz çalışabileceği ve güney Kıbrıs’ın elektrik enerjisi ihtiyacının yüzde 25-30’unu karşılayacağı belirtildi.