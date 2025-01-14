“Kıbrıs Zirvesi, 17 – 19 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek”

Fileleftheros gazetesi, 5+1 gayrı resmi Kıbrıs Zirvesi’nin, 17 – 19 Mart tarihleri arasında İsviçre’de gerçekleşeceğini iddia etti.

Gazetenin kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, gayrı resmi toplantıya hazırlık için önümüzdeki ay adaya gelecek ve “Kıbrıs Zirvesi, 17 – 19 Mart tarihlerinde, Avrupa Konseyi toplantısı öncesi” gerçekleşecek.

Öte yandan Rosemary DiCarlo'nun Şubat ayı ortasında Kıbrıs’ın yanı sıra, Yunanistan ve Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

Kıbrıs Haber Ajansı'nın haberine göre, BM kaynakları, DiCarlo'nun Mart ayında İsviçre'de yapılması planlanan gayrı resmi genişletilmiş toplantı öncesinde üst düzey yetkililerle bir araya gelmeyi planlıyor.

DiCarlo'nun ziyaretlerinin kesin tarihleri henüz netleşmedi.