Kıbrıs-Yunanistan-Mısır işbirliği masada

Kıbrıs -Yunanistan -Mısır 9’uncu Zirvesi bugün Atina’da yapılıyor. Atina'da gerçekleştirilen Kıbrıs -Yunanistan -Mısır 9’uncu Zirvesi'nin gündeminde elektrik bağlantısı ve doğal gaz taşıma projelerine ağırlık verilerek enerji alanındaki iş birliği, Kıbrıs sorunu ve göç meselesi gibi bölgesel meseleler ve koronavirüsle mücadele için ortak eylemler yer alıyor.

Zirve toplantısından önce Kıbrıs Cumhurbaşkanı Anastasiadis Mısırlı mevkidaşı ile bir araya geldi, akşamüzeri saat 7’de Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis ile görüşecek. Zirve çerçevesinde 3 ülkenin enerji ve denizcilik şirketlerinin temsilcileriyle yuvarlak masa görüşmesi yapılacak.