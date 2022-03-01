“Kıbrıs Ukrayna’ya insanî yardım göndermeye hazır”

Kıbrıs Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, AB Savunma Bakanlarının telekonferansı sırasında Savunma Bakanı Charalambos Petrides Kıbrıs'ın Ukrayna'ya insanî yardım sağlamaya hazır olduğunu ifade ederek, aynı zamanda ülkenin Avrupa Barış Mekanizması aracılığıyla askeri teçhizat alımını finanse etme kararına verdiği desteği dile getirdi.

Açıklamadığı belirtildiği gibi, savunma bakanları Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne askeri donanım yardımı sunma hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Petrides Rus istilasını kınadı ve “Ukrayna halkına destek ve dayanışmasını ifade ederek insani kriz nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi”

Savunma Bakanı, “Komşu ülkelerdeki çatışmaların ve düşmanlıkların yayılma olasılığı hakkındaki endişelerini” paylaştı.

Petrides ayrıca, Kıbrıs'ın, Avrupa Barış Mekanizması yoluyla yardım sağlama kararının yanı sıra Kıbrıs Cumhuriyeti adına insanî yardım sağlanması konusunda güvence verdi.