Alithia, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs temsilcisi olarak Norveç’in BM’deki Daimi Temsilcisi, Büyükelçi Mona Jool’ün isminin geçtiğini bildirdi.

Haberi “Guterres’in Temsilcisi Mona Jool… BM’nin Ne Özel, Ne Şahsi Temsilcisi Değil, Dıştan Memur” başlığıyla manşete çeken gazete “Jool’ün sadece, müzakerelerin yeniden başlama perspektiflerini araştırma yetkisi olacağını” yazdı.

Mona Jool’ün Özel Temsilci ya da Şahsî Temsilci olarak adlandırılmayacağını belirten gazeteye göre Genel Sekreter, diyaloğa geri dönme perspektiflerini araştırma rolünü üstlenecek olan atanmışın dıştan memur/ dış yetkili olması niyetinde.

Gazete bunu, “yani, görev ve yetkileri olmayacağına, tek görevinin, araştırmak veya tarafların nabzını tutmak olacağına netlik kazandırılması için BM’ye tabi ya da BM tarafından işe alınmış olmayacak” ifadesiyle izah etti.

Genel Sekreter tarafından atanacak kişinin nasıl anılacağı konusunda Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum tarafları arasında anlaşmazlık olduğunu hatırlatan gazete, Özel Temsilcinin Güvenlik Konseyi’ne, Şahsî Temsilcinin de sadece Genel Sekreter’e rapor verme sorumluluğu olduğunu anımsattı.

Stefanu: “Kıbrıs Türk tarafının temsilci atanmasını kabul ettiği bilgisi aldık"

Öte yandan Haravgi, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun BM Genel Sekreteri’nin atayacağı Kıbrıs temsilcisinin yakında ilan edileceği bilgisini olumlu bulduğunu bildirdi.

Habere göre Stefanu Cuma günü Astra Radyosu’na yaptığı açıklamada AKEL olarak, Kıbrıs Türk tarafının temsilci atanmasını kabul ettiği bilgisi aldıklarını, bunun çok olumlu bir gelişme olacağını söyledi.

Partisinin, temsilcinin görev ve yetkilerinin neler olacağını görmeyi beklediğini de belirten Stefanu “temsilcinin misyonunun ne olacağı önemli” dedi.

Stefanu AKEL’in, temsilcinin misyonunun, çıkmazın aşılması ve müzakerelerin 2017’de kaldığı yerden başlaması ve müzakerelerin Guterres Çerçevesi zemininde, bugüne kadar elde edilen kazanımlar korunarak devam etmesi için çalışacağı şeklinde net olması gerektiği görüşünde olduğunu da söyledi.

Temsilci olarak atanacak kişinin kim olacağının da görülmesi gerektiğine işaret eden Stefanu, çıkmazın kırılması, bunun için Rum tarafının inisiyatif alması gerektiğini, bunun nasıl olacağı konusunda AKEL olarak önerilerini birçok kez basında ve Rum Yönetimi Başkanı’na söylediklerini hatırlattı.