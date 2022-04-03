Kıbrıs Türk Medyası için uzun vadeli sektör stratejisi hazırlandı

Düşünce özgürlüğü için elverişli ortamın yaratılması maksadıyla Kıbrıs Türk medyası için uzun vadeli medya sektör stratejisi hazırlandı. Stratejide 21 hedef bulunuyor.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nden (KTGB) yayımlanan bildiride, “uzun vadeli medya sektör stratejisinin”, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve KTGB tarafından yürütülmekte olan “Mümkün: Daha Güçlü, Özgür, Etik Gazetecilik Projesi” kapsamında hazırlandığı belirtildi.

KKTC’de düşünce özgürlüğü için “elverişli ortamın yaratılması” amacıyla hazırlanan stratejide, yasal ve idari yapının iyileştirilmesi, medya sektörünün mali sürdürülebilirliğinin geliştirilmesi, medyada etik standartların artırılması, öz denetim uygulamalarının güçlendirilmesi ve medya ile diğer sivil toplum örgütleri arasında daha etkin bir diyalog oluşturulabilmesi için mevcut duruma ilişkin analizler ve hedefler içerdiği kaydedildi.

Strateji hazırlanırken, UNESCO tarafından kabul edilen Medya Gelişim Göstergeleri ve 2014-2020 Medya Özgürlüğü ve Medya Bütünlüğü için Avrupa Birliği Desteği Rehberlerinde yer alan kıstaslara dikkat edildiği belirtildi.

Mevcut durum analizleri için bazı medya mensupları, kamu ve özel medya kuruluşlarının yöneticileri ve temsilcileri, medya örgütlerinin temsilcileri, insan hakları konularında uzman hukukçular, Yüksek Mahkeme ve Ombudsman ile mülakat ve odak toplantıları gerçekleştirildiği ifade edildi.

İfade özgürlüğü, medya çoğulculuğu, gazetecilerin hakları, medyada yeni iş modelleri ve medyada örgütlenme konularında örnekler ve uluslararası gelişmeler hakkında bilgi edinmek maksadıyla da uluslararası alanda faaliyet gösteren Avrupa Gazetecilik Merkezi eski Başkanı Adam Thomas, Etik Gazetecilik Ağı Kurucusu ve Onursal Başkanı Aiden White; Estonya, Slovenya ve Güney Kıbrıs’taki gazeteci örgütleri temsilcileriyle görüşme yapıldığı kaydedildi.

Medya örgüt temsilcileri ve önde gelen medya mensuplarının katılımıyla iki günlük “Medya Vizyon ve Strateji” çalıştayı da düzenlendiği ifade edilen bildiride, “Daha önce tespit edilen mevcut durum ve sorunlarla ilgili doğrulama yapılarak, medya sektörüne yönelik bir GZFT analizi gerçekleştirilmiş ve vizyon unsurları belirlenmiştir. Ayrıca Kıbrıs Türk medyasının gelişimi için stratejik hedeflerin neler olabileceğine yönelik fikir teatisi gerçekleştirilmiştir. Bunların ışığında Kıbrıs Türk medyası için vizyon oluşturulmuş ve stratejik hedefler belirlenmiştir” denildi.

Bildiride, Uzun Vadeli Medya Sektör Stratejisi’nin 4 ana başlık altında 21 alt hedefi barındırdığı, medya örgütleri ve ilgili sivil toplum örgütleri ile ortak hareket alanlarının belirleneceği de kaydedildi.

Stratejinin tamamı: Https://gazetecilerbirligi.com/medya-stratejisi/