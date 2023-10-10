Kıbrıs Türk malları fonuna 600 bin Euro akış sağlandı

Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’nın denetimlerini artırmasıyla, Kıbrıs Türk malları fonuna 600 bin Euro’luk akış sağlandığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, ödemesi yıllardır geciktirilen kiraların, denetimlerin sıklaştırılmasıyla birlikte ödenmeye başladığını ve ödemesi henüz gerçekleştirilmemiş olan yaklaşık 1,5 milyon Euro’luk kira bedelinin ise, aşamalı olarak ödenebilmesine yönelik tüzük hazırlandığını yazdı.

Gazete, yaklaşık 600 bin Euro’luk ödenmemiş kira için de mahkemede dava sürecinin başlatıldığını kaydetti.