Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası'ndan dolandırıcılık uyarısı

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Yönetim Kurulu, son dönemde bazı diş hekimlerinin telefonla dolandırıcılık girişimlerine maruz kaldığını belirterek meslektaşlarını dikkatli olmaya çağırdı. Yapılan açıklamada, arayan kişilerin samimi bir üslupla kendilerini tanıttığı ve çoğunlukla bir yakınının, özellikle eşinin vefat ettiğini iddia ederek çeşitli gerekçelerle acil nakit para talebinde bulunduğu ifade edildi.

Yazılı yapılan açıklamada, dolandırıcıların genellikle eşya taşıma ya da çocuk getirme gibi nedenler öne sürerek 2.800 TL ile 3.000 TL arasında değişen tutarlarda para istediği vurgulanan açıklamada, "Lütfen dikkatli olalım ve bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı birbirimizi uyaralım" denildi.