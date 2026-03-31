Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın “Maskeliler” oyunu prömiyer yaptı

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın yeni oyunu “Maskeliler” prömiyerini gerçekleştirdi.

Açıklamaya göre, temsiller, Nisan ayında 1, 7, 15, 22 ve 29 tarihlerinde saat 20.00’de Rüstem Kitabevi’nde devam edecek.

Ilan Hatsor’un yazdığı, Nebil Tarhan’ın çevirdiği ve Yıltan Kahraman’ın yönettiği oyun, adil olmayan bir savaşın ortasında gerçeklerle yüzleşen üç Filistinli kardeşin hikayesini konu alıyor. Eser, bireylerin doğdukları coğrafyanın dayattığı ideolojik kimlikler ve bu kimliklerin ardındaki varoluş mücadelesini ele alıyor.

“Maskeliler”, İsrail-Filistin çatışmasının gölgesinde yaşanan yıkımları, üç kardeşin kimlik, aidiyet ve varoluş mücadelesi üzerinden sahneye taşıyor.

Açıklamada ayrıca oyunun yaş sınırının 16 olduğu ve süresinin 75 dakika olduğu belirtildi.

Biletlerin www.gisekibris.com adresinden ve oyun günü kapıdan temin edilebileceği, detaylı bilgi ve erken rezervasyon için (0392) 228 71 91 numaralı telefonun aranabileceği kaydedildi.