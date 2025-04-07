“Anayasal düzenimize sahip çıkmak için 8 Nisan’da sokaktayız”

Kıbrıs Türk Barolar Birliği, öğretmen sendikalarının düzenlediği, 40 sivil toplum ve siyasi partilerin de destek belirttiği yarın gerçekleşecek eyleme katılacaklarını duyurdu.

“Anayasal düzenimize sahip çıkmak için avukatlar da 8 Nisan’da sokakta olacak” ifadeleriyle yapılan duyuruda, KKTC Anayasası’nın 1. ve 59. maddelerine dikkat çekildi.

Açıklamada, anayasanın “laik bir cumhuriyet” ilkesine ve devletin eğitim sorumluluğuna vurgu yapılarak, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda çağın ve toplumun ihtiyaçlarına uygun bir eğitim anlayışının anayasal güvence altında olduğunun altı çizildi.

Devletin şekli ve nitelikleri ile öğrenim ve eğitim hakkı konusundaki anayasal hükümler hatırlatılarak, bu çerçevede yapılacak eyleme avukatların da destek vereceği duyuruldu.