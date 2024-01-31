Kıbrıs Türk Barış Derneği Cuellar’ı alkışlarla karşıladı
Kıbrıs Türk Barış Derneği, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ı alkışlarla karşıladı.
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Kıbrıs Türk Barış Derneği, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ı alkışlarla karşıladı.
Dernek üyeleri Ledra Palace geçiş noktasında, Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilecek görüşmeye katılmak üzere kuzeye geçen BM Genel Sekreteri Kişisel Temsilcisi Maria Cuellar’ı kapıda karşıladı ve çözüm talebini birinci ağızdan dile getirdi.
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