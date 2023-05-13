Kıbrıs Türk Anneler Derneği, “Melekler Takımı” annelerini “Yılın Anneleri” ilan etti

Kıbrıs Türk Anneler Derneği, depremde hayatını kaybeden “Melekler Takımı” annelerini “Yılın Anneleri” ilan etti, acılarını paylaştıklarını belirtti.

Dernek Başkanı Ayten A. Rıfkı Işık Anneler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “ Mutluluk, başarı ve yaşam kaynağının sırrı annelere olan sevgi ve saygıda saklıdır” dedi.

Annelere olan sevginin ve içten güzel bir çift sözün yerini hiçbir hediyenin alamayacağını, yılın her günü anneleri saygı ve sevgi ile kucaklamak gerektiğini ifade eden Işık, tüm annelerin gününü kutladı, hayatta olmayanlara ise rahmet diledi.