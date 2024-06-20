“Kıbrıs, topraklarının kullanılmasına izin verirse hedef olacak”

Lübnan Hizbullahı lideri Seyyid Hasan Nasrallah, İsrail'in Lübnanlı milislere karşı geniş çaplı bir saldırısı durumunda "kuralları ve tavanı olmayan" bir savaş konusunda uyardı ve İsrail'in kendi silahlarını kullanmasına izin vermesi halinde Kıbrıs'ın hedef haline gelebileceği tehdidinde bulundu.

Hizbullah, "Lübnan'ı hedef almak için Kıbrıs havaalanlarını ve üslerini İsrail düşmanına açmak, Kıbrıs hükümetinin savaşın bir parçası olduğu ve direnişin de bununla savaşın bir parçası olarak ilgileneceği anlamına gelir" dedi.

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis açıklamalara şöyle yanıt verdi:

"Kıbrıs herhangi bir askeri çatışmaya karışmamış durumda ve kendisini sorunun yerine çözümün parçası olarak konumlandırıyor."

(Reuters - Guardian)