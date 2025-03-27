“Kıbrıs sorununun BM için öncelik teşkil ettiği kanıtlandı”

Yunanistan’ın Kıbrıs Cumhuriyeti Büyükelçisi İoannis Papameletiu, Yunanistan’ın bağımsızlık günü sebebiyle yaptığı açıklamada, Cenevre konferansının, Kıbrıs sorununun BM için öncelik teşkil ettiğini kanıtladığını söyledi.

Alithia ve diğer gazeteler, Yunanistan’ın Kıbrıs Cumhuriyeti Büyükelçisi İoannis Papameletiu’nun, Yunanistan’ın bağımsızlık günü sebebiyle yaptığı açıklamada, Cenevre konferansının, Kıbrıs sorununun BM için öncelik teşkil ettiğini kanıtladığını söylediğini yazdı.

Ülkesinin, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlamasını desteklediğini belirten Papameletiu, Kıbrıs sorununa bulunacak bir çözümün BM Güvenlik Konseyi kararlarında öngörülen şekilde, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin siyasi eşitliğe sahip iki toplumlu iki kesimli bir federasyona dönüşmesi şeklide olması gerektiğini ifade etti.

Papameletiu, Kıbrıs Türk tarafının çizgisinin çerçeve dışında olmasına karşın güven inşası için diyalogun gerçekleşmesinin çok önemli olduğunu da sözlerine ekledi.