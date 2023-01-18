“Kıbrıs sorunu için özel temsilci atanması bir zorunluluk”

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kapalı oturumunda, Kıbrıs sorunu için özel temsilci atanması, sorunun çözümünün temeli, UNFICYP'in çalışmalarının önündeki engelleri ve Maraş’ta yeni görevlilerin oluşturulması konularının öne çıktığını belirtti.

Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu tarafından edinilen bilgiye göre; İngiltere, Rusya, Fransa, Çin, İsviçre ve Malta'dan temsilciler, Stewart'tan bilgi aldıktan sonra, müzakere sürecini yeniden canlandırmak için özel bir temsilci atanmasının gerekliliğini vurguladı.

Güvenlik Konseyi üyeleri; iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon çözümüne bağlı kalınması gerektiğinin altını çizerken; İngiltere, Arnavutluk, İsviçre, Çin ve Malta yaptıkları açıklamalarda kapalı Mağusa kentine de atıfta bulunarak, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı hareketlerden kaçınılması yönündeki çağrılarına kayıtsız kaldığı vurgulandı. Kapalı oturumlar, 30 Ocak 2023'te UNFICYP'in görev süresinin yenilemesi için Güvenlik Konseyi'nin yapacağı açık toplantısı öncesinde gerçekleşti.