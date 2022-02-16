Kıbrıs sorunu 1 Mart'ta Ulusal Konsey'de konuşulacak
Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in 1 Mart’ta düzenleyeceği Ulusal Konsey toplantısının gündeminde Kıbrıs sorunundaki gelişmeler ele alınacak.
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Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in 1 Mart’ta düzenleyeceği Ulusal Konsey toplantısının gündeminde Kıbrıs sorunundaki gelişmeler ele alınacak. Hükümet Sözcüsü Vekili Niovi Parisinu, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Anastasiadis’in Ulusal Konsey üyelerini Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılmasına yönelik inisiyatifleri hakkında bilgilendireceğini belirtti.
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