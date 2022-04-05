Kıbrıs Cumhuriyeti Hava Kalitesi İzleme Ağı yer İstasyonlarının ölçümlerine göre Kıbrıs salı günü de yoğun tozun etkisinde bulunuyor.

Konuyla ilgili açıklamada, toz zerreciklerinin insan sağlı üzerinde olumsuz etkileri olabileceğinden halktan ve özellikle nüfusun hassas gruplarından (çocuk, yaşlı ve engelli) durum düzelene kadar açık havada kalmaktan kaçınmaları gerektiği hatırlatıldı.

Açıklamada, işverenlerden de açık alanlardaki çalışanlarının sağlıklarıyla ilgili risklerden dolayı teknik ve işlevsel tedbirleri almaları istendi ve açık havada çalışanlardan da kendi korumaları için uygun tedbirleri almaları tavsiye edildi.

Havada yarıçapı 10 μm’dan (PM 10) daha küçük olan zerrecikler ‘toz’ olarak nitelendiriliyor. İlgili yasaya göre sınırlı değerin günlük ortalama 50μg/m3 (her metre küp mikrogram) olması gerekiyor.