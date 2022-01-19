Kıbrıs Sağlık Bakanlığı: Geçen hafta hastanelerde Covid-19 tedavisi görenlerin birçoğu aşısızdı

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın salı günü yayımladığı veriler, geçen hafta güneydeki hastanelerde Covid-19 tedavisi görenlerin çoğunluğunun aşısız olduğunu ortaya koydu.

Geçen haftaki hastane verileri, hastalardan %78’i aşısız, %%2’sinin tam aşılı/iki doz veya bir doz JJ, %12’si tam aşılı ama ikinci dozun veya ilk JJ aşısı dozlarının üzerinden beş ay iki hafta geçtiğini, %1’inin de kısmen aşılı olduğunu gösteriyor.

Bakanlık ayrıca hastalardan %1’inin, geçen hafta hastaneye üçüncü dozlarını aldıkları günden sonra 14 günden daha az bir sürede hasta olduklarını, hatırlatma dozlarını aldıktan 14 gün ve daha sonra hasta olan 62 yaş üstü kişilerin oranının da %6’yı bulduğunu kaydetti.

Bakanlık, bu verilere Covid sonra hala hastanede olan hastaların dâhil olmadığını belirtti.