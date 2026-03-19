Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bugüne kadar yaptığı anlaşmalara dikkat çekerek, bu anlaşmaların adada güvenlik endişesine neden olduğuna vurgu yaptı, “Kıbrıs Rum tarafı maceracı tutumundan vazgeçmeli” dedi.

AA muhabirine, son gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Erhürman, Türkiye ile her konuda koordinasyon içinde olduklarını ve söylem birliği sağladıklarını söyledi.

Erhürman, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ile başlayan ve Tahran'ın misillemeleri ile devam eden süreçle ilgili Kıbrıs'a yönelebilecek tüm riskleri gözden geçirerek Türkiye ile istişare halinde gerekli tüm hazırlıkları yaptıklarını ve bugüne kadar büyük bir tehlike bulunmadığını aktardı.

Bölgedeki son gelişmeler karşısında kendilerini güvende hissetmelerine rağmen rehavete kapılmadan tüm tedbirleri aldıklarını vurgulayan Erhürman, Kıbrıs’ın bölgenin en güvenli ülkesi olduğuna dikkati çekti.

Erhürman, "Üzülerek söylemek zorundayım ki; son dönemde İngiliz üsleri ön plana çıktı ama Baf'taki Andreas Papandreu Üssü'nün varlığı ve o üs doğrultusunda yapılmış askeri anlaşmalar ve ittifaklar meselesini de çok göz ardı etmemek lazım" diye konuştu.

Erhürman, bölgeye bakıldığında Türkiye ve KKTC'nin güvenli bölgelerde bulunmasının önemli olduğuna, son süreçte Türkiye'nin yürüttüğü dış politikanın pek çok ülke tarafından takdirle karşılandığına dikkati çekerek, "Çok büyük bir gururdur aslında bu olay (ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmalar) karşısında Türkiye Cumhuriyeti'nin sergilediği pozisyon. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' şiarının bugün hayata geçirildiği bölge Türkiye ve KKTC açısından etkilerini gösteriyor" diye konuştu.

“Ercan’a konuşlandırılan F-16’lar ile ilgili eleştiriler yersiz”

Cumhurbaşkanı, bölgeye yönelen diğer askeri enstrümanlara karşı Türkiye'nin Ercan Havalaanı’na konuşlandırdığı F16 uçaklarıyla ilgili Kıbrıs Rum tarafının eleştirilerinin yersiz olduğunu söyledi,

"Türkiye tarafından buraya gönderilen F16'ları eleştiriyorlar. Ve bunlarla ilgili bile söz söyleme yetkisini kendinde görüyorlar. Bu ülkenin statüsüne göre Türkiye Cumhuriyeti, Ada'nın tamamının garantörü olan bir ülke. Peki Fransa ne? Hollanda ne? Hangi statüye sahipler Ada açısından baktığımızda?" ifadelerini kullandı.

“Kıbrıs Rum tarafı maceracı tutumundan vazgeçmeli”

Kıbrıs Rum tarafının bugüne kadar “maceracı” bir tutum izlediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erhürman, bu tutumdan vazgeçilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Erhürman şöyle devam etti:

"Bugüne kadar aldığın kararlar, yaptığın anlaşmalar ve kurduğun ittifaklar dolaysıyla güvende hissetmiyorsun aslında. Bu sadece İngiliz üsleri bölgesi meselesi değildir. Onun öncesinde birtakım ittifaklar meselesi var. Daha çok kısa süre önceydi değil mi İsrail-Yunanistan- Kıbrıs ittifakı çabalarının ortaya çıkışı. Şimdi İsrail, bu savaşın ana aktörlerinden biri ve İsrail'i sizin ittifak ortaklarınızdan biri olarak lanse ediyorsunuz. Dolayısıyla burada birtakım güvenlik endişeleri varsa bunun kaynaklarının nereler olduğunu da herkes görebiliyor. Kıbrıs Rum tarafının bir an önce maceracı tutumundan vazgeçmesi ve gerçekleri görmesi gerektiğini" belirterek, "Güney Kıbrıs'ın bölgede kendini çok özel bir aktör gibi görmeye devam etmesi halinde çok büyük risklerle karşı karşıya kalmaya devam edeceğiz." dedi.