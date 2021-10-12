Kıbrıs Polisi’nin katıldığı koordineli operasyonda sahte Alman yatırım platformu çökertildi

Almanya, Bulgaristan, Kıbrıs Cumhuriyeti, Hollanda ve Ukrayna’dan yetkililerin katıldığı bir Eurojust – Europol koordineli operasyonunda, kurbanları en az 15 milyon Euro dolandıran sahte bir internet Alman yatırım platformu çökertildi.

Eurojust tarafından yayımlanan basın açıklamasında, esas şüphelinin, yüksek karlar planlayan sözde ikili seçenekte uzman görünümlü bir ticari sitesi olan bir şüpheli olduğu belirtildi.

İlk yatırımlardan sonra kurbanlar, sözde bir yatırım fonuna daha fazla ödemeleri konusunda teşvik ediliyorlar ve tüm paralarını kaybediyorlar.

Operasyon günü bir şüphelinin yakalandığını, sekiz mekânın araştırıldığını kaydeden Eurojust, dolandırıcıların Mayıs 2019 ve Eylül 2021 tarihleri arasında faaliyette olduklarını, internet ve sosyal medya üzerinden reklamlarla esas olarak Alman yatırımcıları çektiklerini bildirdi.

İlk sözleşmeden sonra müşteriler, internette sahte kar grafikleri artış gösteren sözde mali danışmanlarla görüşüyorlar. Bu amaçla, Bulgaristan, Kıbrıs ve Ukrayna’da oluşturulan Almanca konuşan operatörleri olan merkezlere telefon ediyorlar. Ayrıca sahte platformda, özel bir algoritma sistemi, 250’yi aşkın uzman isim ve dolandırıcılığı kamufle etmede kullanılan hizmet sistemi bulunuyor.

Eurojust, yatırımcıların en az 15 milyon avro dolandırıldıklarını, yatırımcıların dolandırıcılığın toplam tutarının yaklaşık 500 milyon avroya çıkabileceğini tahmin ettiklerini de ifade etti.

Kıbrıs Polisi de yaptığı basın açıklamasında, Kıbrıs’ın Limasol’da bir ikametgâh ve iki şirket ofisinin araştırılmasına katıldığını, dolandırıcılığın önde gelen şüphelilerinden olduğu düşünülen, Limasol’da yaşayan 54 yaşında bir kişinin tutuklandığını duyurdu.

Polis, olayla ilgili olarak 4 kişinin de sorgulandığını bildirdi.

