Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Otello Piccolo Vokal Topluluğu’na Türkiye’den iki ödül

Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Otello Piccolo Vokal Topluluğu, Türkiye Polifonik Korolar Derneği tarafından bu yıl 26’ncısı düzenlenen Türkiye Korolar Şenliği’nde iki ödülün sahibi oldu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre topluluk, “Başkent Müzik Evi Özendirme Ödülü” ve jüri tarafından “Müzikalite ve Müzikal Dinamikler” ödülüne layık görüldü.

Şampiyon Melekler için bestelenen “Yandı Mağusam” isimli şarkıyı da seslendiren topluluk, izleyenlerin duygusal anlar yaşamasına neden oldu. Konserde, Oskay Hoca’nın düzenlediği Kıbrıs halk türküleri beğeni kazandı.

Otello Piccolo Vokal Topluluğuna sahne performansı sırasında piyanoda Uliana Öztemur, kemanda Kürşat Tilki, flütte Mehmet Sakarya eşlik etti.

Topluluğun halk dansları kıyafetleri ile sahne aldığı konserde kıyafetleri Adem Öksüzoğlu hazırladı.

Koro şefleri Rana Uluçay ve Erkan Dağlı, Otello Piccolo Vokal Topluluğunun Türkiye Korolar Şenliği’nde aldığı iki büyük ödülden memnuniyet duyduklarını belirttiler.