“Kıbrıs müzakereleri Türkiye seçimlerinin sonucuna bağlı”

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, Amerikan medya kuruluşu "Politico"ya; Kıbrıs sorunu, mülteciler ve yaptırımlar konularına değindiği bir röportaj verdi.

Güneyde yayımlanan gazeteler, röportajdan, “Hristodulidis’in, Türkiye’nin Batı’yla yeniden yakınlaşmasının Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasını tetikleyebileceğine inandığı” sonucunu çıkardı.

Fileleftheros “Diyaloğun Yeniden Başlaması Beklentileri” başlığıyla aktardığına göre Hristodulidis söyleşide, AB’nin Kıbrıs müzakerelerin yeniden başlatılması çabalarında olumlu rol oynayabileceğini, bunun için gerekli bütün teşviklere sahip olduğunu söyledi.

Politico’ya Türkiye’nin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Batı’yla ve diğer ülkelerle yeniden yakınlaşma yönünde attığı adımlardan söz eden Hristodulidis “Bu iyileşmiş bağların sürekli olmasını ve Kıbrıs sorunuyla ilgili diplomatik çabalara temel oluşturması” dileğinde bulundu.

“Her şey Türkiye’nin seçimlerden sonra nasıl davranacağına bağlı”

Hristodulidis her şeyin, Türkiye’nin seçimlerden sonra nasıl davranacağına bağlı olduğunu söyleyerek “şimdiki tavır değişikliği seçim dönemi olmasından mı yoksa gerçekten de olaylara farklı bakmalarından mı kaynaklanıyor? Gerçek bir irade varsa bunu değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Beklenti, kimin kazanacağına bağlı değil… Kıbrıs sorunu konusunda Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında önemli bir fark yok”

Bu konudaki beklentilerinin, Türkiye’deki seçimi kimin kazanacağına bağlı olmadığını çünkü Kıbrıs sorununda Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında önemli fark olmayacağı değerlendirmesini paylaşan Hristodulidis, Türkiye’nin Kıbrıs sorununa yaklaşımının ezelden beridir ülkedeki hükümet değişikliklerinden etkilenmediğini söyledi.