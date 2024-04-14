Kıbrıs mutfağıyla lezzet dolu bir yolculuk!

Kıbrıs mutfağı, zengin tarihi ve kültürel mirasıyla birleşerek eşsiz bir lezzet hazinesi sunuyor. Ada coğrafyasının kendine özgü iklimi ve tarımsal ürünleri, Kıbrıs mutfağını benzersiz kılıyor. Ege ve Akdeniz mutfaklarının etkisiyle harmanlanan Kıbrıs lezzetleri, damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Balıklardan, zeytinyağına, keçi ve kuzu etinden, rengarenk sebzelerine kadar geniş bir yelpazede sunulan yemekler, adanın tarihini ve kültürünü yansıtıyor. Her bir yemek, geleneksel yöntemlerle hazırlanıp, aile sofralarında ve restoranlarda keyifle paylaşılıyor. Kıbrıs mutfağı, sadece bir yemek kültürü değil, aynı zamanda adanın ruhunu ve misafirperverliğini yansıtan bir mirastır. Bu yazımızda da sizlere Akdeniz’den gelen lezzet “Şaraplı Ahtapot” ve tatlı ile tuzlunun eşsiz uyumuyla birbirini tamamladıkları “Hellim Böreği”ni anlatacağız. Keyifli okumalar dileriz… Şaraplı Ahtapot Şaraplı ahtapot, Akdeniz mutfağının zarif bir yansımasıdır. Ahtapotun yumuşacık dokusu, aromatik baharatların dansıyla buluşurken, kırmızı şarabın benzersiz lezzetiyle taçlanır. Eğer denerseniz bu lezzet yolculuğunda, denizin tuzlu dokusunu, güneşin sıcaklığını ve Akdeniz'in mistik atmosferini her lokmada hissedeceksiniz. Şimdi ise bu lezzeti benim nasıl yaptığıma bir bakalım. İçindekiler

1 ½ kg çözülmüş dondurulmuş ahtapot

2 rendelenmiş domates

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı şeker

2 doğranmış soğan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı sek kırmızı şarap

3 yemek kaşığı sirke

½ tarçın çubuğu

6-7 karanfil

1 büyük defne yaprağı

Tuz ve karabiber Damak tadınıza göre (ahtapot çok tuzlu olduğu için tuz eklemenize gerek olmayabilir)

Yapımı

Ahtapotu hazırlamadan önce yaklaşık 12 saat boyunca buzunun çözülmesini bekliyorum. Ahtapotu yıkayıp iç kısımlarını temizliyorum. Küçük bir kapta rendelenmiş domatesleri, salçayı ve şekeri karıştırıyorum. Yan tarafa ayarlıyorum. Geniş bir tavaya ahtapotu ekliyorum ve üzerini kaplayacak kadar su ekliyorum. Tuz eklemiyorum. Ahtapotu kapağı kapalı olarak, su mora dönene kadar yaklaşık yarım saat kaynatıyorum. Ardından suyu süzüyorum ancak 3 bardak suyunu saklıyorum. Ahtapotun bulunduğu tavayı tekrar orta ateşteki ocağa yerleştiriyorum. Soğanı, zeytinyağı, sıvıyağı, kırmızı şarabı, sirkeyi, tarçını, karanfili, defne yaprağını ve domates karışımını ekliyorum. Karışım kaynamaya başlayınca ateşi kısıyorum ve ahtapotun ilk haşlamasından kalan 2 bardak suyu ekliyorum. Suyu azalıncaya ve ahtapot yağı ve suyu emene kadar yaklaşık 1 saat pişiriyorum. (3. bardak ahtapot suyunu bir kenarda tutuyorum ve çok kurumuş gibi görünüyorsa karışıma ekliyorum.)

Hellim Böreği

Tatlı ve tuzlunun birbirini tamamlayan uyumu birbirine en çok yakıştığı yiyeceğimiz olan Hellim böreği, Kıbrıs mutfağının özel lezzetlerinden biridir. Kültürel hazinemiz olan Hellim kullanılarak yapılan bu böreğimiz genellikle yanında bal verilerek servis edilmektedir. Adamızın börek çeşitleri arasında kolay yapımıyla da dikkat çeken bu böreğimiz gerek kahvaltıda gerekse gelen misafiri ağırlamak için verilen ikramlar arasında yer almaktadır. Ben de bu haftaki yazımızda sizlere tatlının ve tuzlunun arasındaki o güzel uyumu sunan Hellim böreğimizi nasıl yaptığımı tarif edeceğim.

İç harcı için;

2 adet hellim peyniri

3 adet orta boy soğan

1 yemek kaşığı kuru nane

Hamuru için;

1-1,5 bardak ılık su

Aldığı kadar un (3-3,5 bardak kadar)

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı tuz

Servis için;

Bal

Hazırlanış Şekli;

İlk olarak, soğanları tavada pembeleşinceye kadar kızartıyorum. Altını kısıp; rendelenmiş hellimleri ve kuru naneyi içine katıp, karıştırıyorum ve soğumaya bırakıyorum.

Unu bir kaba alıp, ortasını havuz şeklinde açıyorum.

Yumurtayı, tuzu ve ılık suyu azar azar katıyorum ve poğaça hamuru kıvamına gelinceye kadar yoğuruyorum. Hamuru yarım saat dinlendirip bezelere ayırıyorum ve yufka gibi açıyorum.

Açılan hamurların kenarına hellimli harcı koyup, hamuru katlayarak kesiyorum. Her börek için aynı işlemi tekrarlıyorum. Sacı peçete yardımı ile yağlayıp, börekleri önlü arkalı kızartıyorum ve bal ile servis yapıyorum.