“Tüzük değişiklikleri yargıya siyasi müdahaledir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ürün Solyalı, Şartlı Tahliye (Değişiklik) Tüzüğü ile Cezaevleri (Değişiklik) Tüzüğü’nde yapılan düzenlemelere tepki gösterdi. Solyalı, söz konusu değişikliklerin teknik bir düzenleme olmanın ötesinde, ceza adaleti sistemine doğrudan siyasi müdahale niteliği taşıdığını ifade etti.

Yapılan düzenlemelerle cezanın fiili “yatış” süresinin aşağı çekildiğini ve erken tahliye imkanlarının genişletildiğini belirten Solyalı, hükümetin bunu “yargı reformu” olarak sunmasını eleştirdi. Mahkemelerin verdiği cezaların tüzük değişiklikleriyle aşındırıldığını ifade eden Solyalı, bu durumun kamu vicdanını zedelediğini kaydetti.

Yeni düzenlemeye göre 1 ay ile 24 ay arasında hapis cezası alan hükümlüler için her ay başına 2 gün ek indirim öngörüldüğünü hatırlatan Solyalı, şartlı tahliye başvuru sürecine ilişkin yapılan değişikliklerin de dikkat çekici olduğunu vurguladı. Solyalı, cezanın üçte biri tamamlandığında kurul önüne çıkma imkanının zaten tartışmalı olduğunu, buna rağmen yeni düzenlemelerin tesadüf olmadığını belirtti.

Ceza infaz sisteminde rehabilitasyon ve iyi hal uygulamalarının önemine işaret eden Solyalı, asıl sorunun cezanın anlamının ve mahkeme kararlarının ağırlığının siyasi iradenin tasarrufuna açılması olduğunu savundu. Yargı, polis ve cezaevi personelinin yürüttüğü sürecin, yapılan değişikliklerle zayıflatıldığını dile getirdi.

Yetkinin cezaevi müdüründe toplanmasına da değinen Solyalı, bu yetkinin hangi kriterlere göre ve nasıl denetleneceğinin açıklanması gerektiğini belirtti. Cezaevi müdürü ataması yapılmadan böyle bir mekanizmanın nasıl işleyeceğinin belirsiz olduğunu ifade eden Solyalı, bunun idari meşruiyet açısından da sorun yarattığını kaydetti.

Solyalı ayrıca, çocuklara yönelik cinsel suçlar, uyuşturucu ve şiddet suçları gibi kamu vicdanını derinden etkileyen konularda infazın gevşetilmemesi gerektiğini belirterek, hükümetin toplum, mağdur ve hükümlüyü koruyan, şeffaf ve öngörülebilir bir sistem kurması gerektiğini söyledi.