  3. Kıbrıs Kiralık Araç İşletmecileri Birliği başkanlığına Cemal Ayaz seçildi
Kıbrıs Kiralık Araç İşletmecileri Birliği başkanlığına Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda Cemal Ayaz’ın seçildiğim bildirildi.

Kıbrıs Kiralık Araç İşletmecileri Birliği başkanlığına 10. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda Cemal Ayaz seçildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Genel Kurulda Birliğin 2 yıllık görev süresi için yeni Yönetim Kurulu seçildi. Birliğin yeni yönetim kadrosu şu şekilde oluşturuldu;

“Cemal Ayaz – Başkan (Ayaz Rent a Car), Hasan Oskar (Oscar Rent a Car), Sander Kahveciler (Sun Rent a Car), Mehmet Türk (Palmesa Rent a Car), Mehmet Küçük (Armida Rent a Car), Muzaffer Ekingen Sadık Tüccaroğlu İnşaat Ticaret LTD., Ziya Dindi (Dindi Rent a Car) Yönetim Kurulu üyesi

Fahri Otcuoğlu (Bellapais Rent a Car) ve Nevzat Yankın (N. Yankın Travel & Rent a Car) yedek üye”

