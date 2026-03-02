"Özellikle pist hedef alındı"
İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, İngiltere egemenliğindeki Ağrotur Askeri Üssü'nde yaşanan İHA saldırısında, "pistin hedef alındığını" açıkladı.
Sky News'e konuşan İngiliz Bakan, gece yarısı gerçekleşen saldırıyla ilgili konuştu. Cooper, saldırıda özellikle üsteki pistin hedef alındığını açıkladı.
Söz konusu saldırı, İngiltere'nin askeri üslerini "savunma amaçlı saldırılar için ABD'ye açtığını" duyurmasından bir saat sonra yaşanmıştı. Saldırı sonucu askeri üstte maddi hasar meydana geldi, can kaybı yaşanmadı. Saldırı sonrası İngiltere, Ağrotur Üssü'ndeki personeli tahliye kararı aldı.
