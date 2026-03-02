easyJet, Perşembe gününe kadar tüm Birleşik Krallık–Kıbrıs uçuşlarını iptal etti
Havayolu şirketi easyJet, Birleşik Krallık ile Kıbrıs arasındaki tüm uçuşlarını Perşembe gününe kadar iptal ettiğini duyurdu.
Şirket genellikle Larnaka Havalimanı’ndan Londra Gatwick’e ve Baf’tan hem Gatwick hem de Manchester’a uçuşlar gerçekleştiriyordu.
Cyprus Mail'in aktardığına göre şirketin Berlin uçuşu, yaşananlardan etkilenmedi.
