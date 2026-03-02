“Estia Planı” devrede

Kıbrıs’taki Limasol Limanı’nın, hükümetin “Estia Planı” kapsamında çatışma bölgelerinden yapılabilecek olası tahliyeler için hazır durumda olduğu açıklandı.

Liman Başkanı Panayiotis Agathokleous, şu ana kadar herhangi bir büyükelçilikten tahliye talebi gelmediğini ancak tüm birimlerin planı uygulamak üzere beklemede olduğunu söyledi.

Kıbrıs Haber Ajansı’na konuşan Agathokleous, Limanlar İdaresi, Sivil Savunma, Kızılhaç ve Dışişleri Bakanlığı’nın koordinasyon içinde hazır bulunduğunu belirtti.

Limasol Limanı’nın tahliye operasyonlarında görevlendirilmesi halinde, çatışma bölgelerinden getirilecek kişilerin kabulünün geçen yıl olduğu gibi DP World terminalinde yapılacağını ifade etti. Liman yönetiminin güvenlik önlemlerini de artırdığı bildirildi. Buna göre liman terminallerine girişlerde kontroller sıklaştırılırken devriyeler de artırıldı.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Kıbrıs hükümetinin “Estia Planı”nı devreye aldığını açıklamıştı. Planın, Orta Doğu başta olmak üzere yakın kriz bölgelerinden Avrupa Birliği ve üçüncü ülke vatandaşlarının Kıbrıs üzerinden güvenli şekilde tahliye edilmesine imkân sağladığı kaydedildi.

“Estia Planı” kapsamında Kıbrıs, çatışma bölgelerinden çıkarılan kişilerin geçici olarak kabul edilip buradan kendi ülkelerine gönderildiği bir tahliye merkezi (hub) görevi görüyor. Yetkililer, ihtiyaç doğması halinde Limasol Limanı’nın bu süreçte kilit rol üstleneceğini vurguluyor.