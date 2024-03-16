Kıbrıs görüşmeleri: Bir sonraki hedef belirsiz, ortak zemin için çalışmaya kararlı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’a özel temsilcisi Maria Angela Holguin, Kıbrıs sorununa ilişkin gerçekleştirdiği ikinci tur görüşmelerinin ardından, adadan ayrılmadan önce yazılı bir açıklama yaptı.

Holguin, açıklamasında “zaman zaman tüm yolların denenmiş ve değişim mümkün değilmiş gibi gözükebileceğini ancak farklı bir yaşam hayal eden toplumların direncini ortaya koyan ve umudun bir zorunluluk olduğunu gösteren seslerin var olduğunu” ifade etti.

Holguin, sabah saatlerinde Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında da bir açıklama yapmış ve atacağı sonraki adımlara ilişkin "herhangi bir takvimi” bulunmadığını aktararak, bir sonraki hedefinin nerede olacağını “bilmediğini” söylemişti.

Özel temsilci, yaptığı son açıklamasında, “Kalan aylarda BM Genel Sekreteri'nin talebini yerine getirmek için elimden gelen çabayı göstermeye istekli ve kararlıyım” dedi.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’a özel temsilcisi Maria Angela Holguin, ikinci tur görüşmelerinin ardından yaptığı yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İkinci ziyaretimde iki liderin yanı sıra siyasi partiler, belediye başkanları, ticaret odaları, gazeteciler, dini liderler, dernekler, düşünce kuruluşları ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya gelme fırsatı buldum. Temel zorlukları ve fırsatları daha iyi anlamak için tüm bakış açılarını ve perspektifleri dinledim.

Zaman zaman tüm yollar denenmiş ve değişim mümkün değilmiş gibi görünür. Ancak her zaman farklı bir yaşam hayal eden toplumların direncini ortaya koyan ve umudun bir gereklilik ve zorunluluk olduğunu gösteren sesler de vardır.

Geçmiş, acı ve hüsran dolu anıları beraberinde getirirken aynı zamanda geleceği inşa etmemize ve tüm Kıbrıslıların yararına olacak çözümlere ulaşmamıza yardımcı olacak dersler de sunmaktadır. Herkesin bir değişimin getireceği bireysel ve kolektif fırsatlarla bağlantı kurması ve böylece geçmişin zorluklarını sürdürülebilir bir geleceğin temeline dönüştürmesi ne kadar iyi olurdu.

Benim görevim, sürdürülebilir bir çözüm bulmak için her iki tarafın da katılımını sağlayacak ortak bir zemin olup olmadığını tespit etmektir. Kalan aylarda BM Genel Sekreteri'nin talebini yerine getirmek için elimden gelen çabayı göstermeye istekli ve kararlıyım.”